В Минкомсвязи Республики Дагестан подвели итоги работы за 2019 год

Сегодня, 2 марта, в Министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана подвела итоги за прошлый год и наметили план работы на текущий год.

С докладом на заседании коллегии выступил руководитель ведомства Сергей Снегирев, который высоко оценил работу министерства в повышении цифровой грамотности населения.

Согласно данным, озвученным на мероприятии, Дагестан в числе лидеров по СКФО по развитию цифровой экономики. Пять команд из республики получили гранты на общую сумму 2,5 млн рублей на Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв».

Сергей Снегирев отметил успешную реализацию госпрограммы по развитию СМИ в регионе и указал на необходимость внести в главный исполнительный орган республики новую программу.

По словам министра, Дагестан занимает первое место по количеству СМИ. В республике насчитывается 354 СМИ, в их числе 47 государственных. Многие издания выходят уже более 100 лет. Республика занимает лидирующие позиции по СКФО и по книгоизданию, среднеразовому тиражу и уровню заработной платы.

Министр озвучил предложение разработать 2-летний план повышения зарплаты и сокращения лишних штатных единиц в СМИ, финансируемых их государственного бюджета, и констатировал увеличение трафика сетевых изданий региона.

В конце мероприятия состоялось вручение грамот и благодарственных писем.