Здравоохранение

В Министерстве здравоохранения РД пройдет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

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24 сентября в Министерстве здравоохранения РД пройдет День открытых дверей для трудоустройства специалистов по программе «Земский доктор/фельдшер». Эта инициатива позволяет желающим ознакомиться с вакансиями и обсудить с руководителями медучреждений условия труда.

На текущий год в общей сложности определено сто восемьдесят три вакантных места для врачей и фельдшеров. Перечень вакансий опубликован на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — «Земский доктор».

День открытых дверей для трудоустройства специалистов в сельской местности и в малых городах по программе «Земский доктор» планируется проводить ежемесячно.

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