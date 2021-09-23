В Министерстве здравоохранения РД пройдет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

24 сентября в Министерстве здравоохранения РД пройдет День открытых дверей для трудоустройства специалистов по программе «Земский доктор/фельдшер». Эта инициатива позволяет желающим ознакомиться с вакансиями и обсудить с руководителями медучреждений условия труда.

На текущий год в общей сложности определено сто восемьдесят три вакантных места для врачей и фельдшеров. Перечень вакансий опубликован на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — «Земский доктор».

День открытых дверей для трудоустройства специалистов в сельской местности и в малых городах по программе «Земский доктор» планируется проводить ежемесячно.