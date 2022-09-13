В Министерстве труда и социального развития РД обсудили вопросы освоения бюджетных средств

Вчера, 12 сентября, в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан прошло аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений ведомства по вопросам освоения бюджетных средств.

Обращаясь к коллегам, руководитель ведомства Абдурахман Махмудов отметил основные направления деятельности ведомства связанные с осуществлением выплат различным категориям граждан, на которые необходимо обратить особое внимание.

Так, в части кассового исполнения средств федерального и республиканского бюджетов были отмечены следующие направления: единовременные выплаты гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений; выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг; выплата пособия на первенца; выплаты на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и другие.

Как отметил начальник отдела жилищных субсидий Магомедкамиль Гасанов, большая часть имеющихся материалов на улучшение жилищных условий участников Афганских событий не укомплектована соответствующим образом, что не позволяет перечислить предусмотренные на эти цели средства непосредственно заявителям.

Абдурахман Махмудов поручил в срочном порядке направить запросы во все муниципальные образования республики с целью укомплектации материалов, необходимых для выдачи свидетельств на улучшение жилищных условий.

По освоению средств бюджета в части реализации проекта «Социальный контракт», курирующему заместителю также было дано поручение до конца месяца провести заседание комиссий по рассмотрению заявок на участие в проекте и обеспечить полное освоение имеющихся средств.

Абдурахман Махмудов также поручил ускорить работу по трудоустройству лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы, в рамках государственной программы «Содействие занятости», где также имеются предусмотренные на эти цели бюджетные средства.

Подводя итоги совещания, руководитель ведомства поручил начальникам структурных подразделений пересмотреть позиции, где существует риск не освоения финансовых средств, сделать прогнозные расчеты и предпринять соответствующие меры для своевременного возврата в бюджет возможно остающихся средств.

Он также отметил, необходимость ускорить реализацию мероприятий, по которым предусмотрено полное освоение выделенных лимитов.