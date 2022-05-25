В Министерстве спорта чествовали победителей и призеров всероссийских футбольных турниров

В начале мая в Сочи проходил всероссийский турнир «Лига чемпионов F-лига CUP», в котором приняли участие 30 команд из 15 регионов страны. Все три призовых места на турнире заняли дагестанские команды.

Победительницей турнира и обладательницей главного денежного приза в размере 300 тысяч рублей стала команда «Сирона» из Махачкалы. Второе место заняла команда «Анди Хасавюрт» из Хасавюрта, на третьей позиции оказалась махачкалинская команда «The Eagles».

Параллельно с сочинским турниром в Москве проходил представительный всероссийский турнир «Континентальная футбольная лига», бронзовым призером которого стала команда из столицы Дагестана «Наполи».

Спортсменов и тренеров поздравил с завоеванными наградами министр спорта Сажид Сажидов. Он также вручил футболистам и их тренерам, а также людям, внесшим вклад в развитие футбола благодарственные грамоты.