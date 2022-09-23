В министерстве промышленности и торговли РД прошла панельная дискуссия «Кадровое возрождение» в рамках молодежного форума общественных сил «Za Дагестан»

Вчера, 22 сентября, в министерстве промышленности и торговли Республики Дагестан прошла панельная дискуссия «Кадровое возрождение» в рамках молодежного форума общественных сил «Za Дагестан».

В ходе дискуссии обсудили вопросы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров на предприятиях и пути решения данной проблемы.

В сессии принимали участие Врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан Рашид Мурзаев, заместитель начальника управления межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Джамиля Чанкурова, а также участники молодежного форума «ZА ДАГЕСТАН» по направлению «Промышленность».

Перед предстоящим форумом был проведен опрос сотрудников предприятий промышленной сферы на местах в ходе которого были выявлены основные причины нехватки кадров на промышленных предприятиях. В их числе: отсутствие современных специальностей промышленной сферы в ВУЗах, низкая заработная плата – для привлечения высококвалифицированных сотрудников, отсутствие возможностей карьерного роста.

По итогам панельной дискуссии было предложено организовать движение по направлению «Промышленный Дагестан» под названием «Кадровое возрождение», привлечь специалистов по кадрам, а также ведущих специалистов из сферы управления производством, и других, предложить промышленным предприятиям республики разработку систем повышения эффективности производства, в том числе направленных на кадровое возрождение.

Собрать информацию по предприятиям республики о необходимых кадрах, внести предложение в Министерство образования и ведущим ВУЗам ввести обновленные программы обучения по наиболее востребованным специальностям.