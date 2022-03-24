В Министерстве культуры РД состоялось расширенное заседание коллегии ведомства

В Дагестане состоялось расширенное заседание Министерства культуры Республики Дагестан, в рамках которой были подведены итоги работы ведомства за 2021 год и планы на 2022. С основным докладом на мероприятии выступила министр культуры республики Зарема Бутаева. По словам министра, в текущем году намечена многоуровневая работа в целях реализации задач отрасли. Особое внимание руководитель ведомства призвала уделить развитию инклюзивной среды в целях реализации творческих способностей граждан с ОВЗ. Кроме того, в числе других мероприятий будет продолжена работа по сохранению нематериального культурного наследия Дагестана.

Вконтакте Одноклассники