В Минимуществе рассмотрели вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту

Совещание прошло под руководством вице-премьера — министра по земельным и имущественным республики Заура Эминова.

Махачкалинский порт является одним из важнейших связующих стратегических звеньев транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Закавказья и Ираном.

Строительство дороги обеспечит бесперебойный и беспрепятственный проезд грузового автотранспорта к порту, повысит его пропускную способность и будет способствовать повышению градостроительного потенциала за счет вовлечения в оборот территории, обеспечиваемой транспортной инфраструктурой.

В настоящее время специалистами министерства проводятся завершающие мероприятия по определению собственников объектов капитального строительства, расположенных в проектных границах автодороги.