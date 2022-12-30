В Миниимущества разъяснили ситуацию с продажей земель в селе Ахатлы

По информации министерства, Ахатлинский сельсовет Буйнакского района Указом Президиума Верховного Совета ДАССР от 28.08.1970г. был упразднён. В настоящее время территория бывшего сельсовета Ахатлинского относится к землям отгонного животноводства, категории земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.3 Закона РД от 09.10.1996г. №18 «О статусе земель отгонного животноводства Республики Дагестан», земли отгонного животноводства являются собственностью Республики Дагестан, имеют особый статус и не подлежат приватизации.

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права собственности от 09.06.2007 г., Республика Дагестан в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям РД является собственником земельных участков с кадастровым номером 05:11:000068:0001, 05:11:000068:0002, расположенных по адресу: Буйнакский район, участок Ахатлы.

В настоящее время на рассмотрении Буйнакского городского суда находится уголовное дело в отношении бывшего главы администрации с.Учкент, выходца из села Ахатлы, по ст.159 УПК РФ о незаконном отчуждении земельных участков, образованных из указанных выше земельных участков государственной собственности Республики Дагестан, путем изготовления поддельных документов о возникновении прав на образованные земельные участки у третьих лиц.

Минимущество Дагестана принимает участие в указанном деле в качестве потерпевшего и принимает меры по восстановлению нарушенных прав Республики Дагестан.