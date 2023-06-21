В Минэкономразвития России обсуждают развитие горной зоны Дагестана

В эти минуты Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в формате ВКС принимает участие в совещании под председательством заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Назарова по вопросу формирования единого подхода к развитию горных территорий.

В рамках совещания премьер-министр республики выступит с предложениями Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по развитию горных территорий Российской Федерации.

Напомним, что вопрос развития горных территорий главой республики был озвучен Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках Кавказской инвестиционной выставки в г. Минеральные воды.