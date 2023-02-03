В Минэкономразвития Дагестана состоялась встреча с депутатом Госдумы Джамаладином Гасановым

Вопросы дальнейшей совместной работы обсуждены в ходе встречи с министром Минэкономразвития РД Гаджи Султановым.

Джамаладин Гасанов отметил, что в ходе встреч с избирателями и руководством муниципальных образований Южного избирательного округа, куда входят 28 горных и высокогорных районов, поднимаются самые насущные и жизненно-важные вопросы и проблемы.

Джамаладин Гаманов поблагодарил руководителя ведомства и весь коллектив за оперативное реагирование и помощь в решении проблем дагестанцев.

Со своей стороны Гаджи Султанов заверил, что такое внимание к проблемам жителей – это приоритет работы его команды и взаимодействие в этом вопросе будет продолжено.

Участники встречи рассмотрели возможности реализации поднимаемых вопросов в рамках действующих республиканских программ, в том числе проектов «Местные инициативы», «Капитальный ремонт детских садов» и госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий».

Учитывая, что Президентом России поставлены задачи по развитию внутреннего туризма, вопросу реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Дагестана было уделено особое внимание.

Необходимо отметить, что в настоящее время Минэку РД передано кураторство вопросов развития туристической отрасли, а в горных районах нашей республики появилось очень много перспективных проектов и, самое главное, людей, желающих вкладывать свои средства в их развитие, поэтому направлений, по которым придется сотрудничать министерству и депутату увеличивается многократно.