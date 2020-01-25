В Минэкономразвития Дагестана поступило более 11 тысяч предложений на расходование гранта

Сегодня, 25 января, в Минэкономразвития РД подвели итоги первого этапа формирования направлений для расходования гранта, выделенного Правительством страны за эффективную работу руководства Дагестана.

Инициатива всеобщего обсуждения целей расходования средств принадлежит Главе Дагестана. Жители республики проявили активность и направили более 11 тысяч предложений. Такие данные представил руководитель ведомства Гаджи Султанов.

К анализу внесенных предложений и определению итогов были приглашены независимые эксперты. В лидерах по количеству предложений оказалась столица республики – почти 5 тысяч предложений, на втором месте оказался Каспийск – чуть более 1000 обращений, замкнул тройку Буйнакск – 90 предложений. Что касается других регионов, то предложения поступили также из Москвы (44) и из Санкт-Петербурга (2).

Больше всего обратившихся интересовали такие сферы, как «ЖКХ», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».