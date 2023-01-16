В микрорайонах Каспийска, оставшихся без электричества, проходят оповестительные мероприятия

Оповещение проводится мобильным комплексом информирования и оповещения населения ГУ МЧС России по Дагестану.

Накануне понизительная подстанция 110/6 ЗТМ в Каспийске была повреждена в результате возгорания.

К 17:00 15 января специалистам удалось возобновить энергоснабжение 50% потребителей из числа оставшихся без света.

Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. К 11:00 16 января результаты удалось увеличить до 75%.

В настоящее время:

восстановлена работа распредустройств на подстанции; включен один из двух силовых трансформаторов; задействованы резервные схемы энергоснабжения; продолжаются мероприятия по замене вышедшего из строя второго силового трансформатора.