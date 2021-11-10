Вакцинация, Общество

В МФЦ можно получить бумажный сертификат о вакцинации

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале Госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», – сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, быстро и удобно.

В Дагестане бумажные сертификаты уже выдаются. Иметь бумажный экземпляр кода рекомендовано всем вакцинированным.

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