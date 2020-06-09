В медорганизациях Дагестана внедряют новейшие информационные системы

В Минздраве РД обсудили внедрение новейших информационных технологий для выработки решений по борьбе с коронавирусом. По видеосвязи министр здравоохранения республики в присутствии Владимира Иванова, специалистов ведомства и главных врачей крупных клиник пообщался с федеральными специалистами.

В республике планируют внедрить пилотный проект «Электронный клинический фармаколог». Система содействует выявлению рациональности и совместимости при выписке пациенту нескольких лекарств, что способствует уменьшению ошибок врачей и оптимизации затрат клиник на приобретение лекарств. Руководители медучреждений смогут проконтролировать назначения врачей. Это актуально во время пандемии, когда нагрузка на врачей в разы повышается. Система разработана резидентом Сколково и применяется в нескольких субъектах России.

В эти дни систему протестируют в РКБ, РКБСМП, РЦИБ, РПЦ, РОЦ, РКБ №2, ГКБ, Каспийской ЦГБ. Первые 3 месяца систему можно использовать бесплатно, после определения ее эффективности будет принято решение о постоянном применении.