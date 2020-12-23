В МЧС России по РД наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»

«Горячее сердце» — Всероссийская инициатива награждения детей, которые пришли на помощь другому человеку, не растерявшись в сложной ситуации. Данная инициатива реализуется с 2013 года, и за шестилетний период ее лауреатами стали более восьмисот детей. 22 декабря в Главном управлении МЧС РФ по РД состоялось торжественное награждение шести детей-героев. Начальник Главного управления Нариман Казимагомедов вручил лауреатам дипломы, нагрудные знаки и памятные книги «Горячее сердце». Также в рамках мероприятия были вручены ведомственные награды МЧС России и благодарственные письма СФ РФ.

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