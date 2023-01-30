Общество

В МЧС прошла встреча руководства с Виталием Ивлевым, который спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений

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Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РД Олег Колпиков отметил мужество, героизм и самоотверженность героя-дагестанца и вручил ему благодарственное письмо.

«Мы гордимся тем, что в нашей республике есть такие неравнодушные люди, готовые всегда прийти на помощь. Поступок Виталия служит примером для молодежи», — сказал Колпиков.

26 января по улице Лаптиева в Махачкале по причине высокого давления газа одновременно в 10 квартирах произошли пожары.

Виталий Ивлев услышал крики о помощи. Не раздумывая ни секунды, мужчина поднялся по водосточной трубе и решеткам на третий этаж и спас ребенка из горящей квартиры. После этого он вновь забрался к окну и спас маму ребёнка.

За героический поступок Виталий Ивлев по ходатайству руководства ГУ МЧС России по РД главой МЧС России Александром Куренковым представлен к ведомственной награде, которая будет вручена чуть позже.

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