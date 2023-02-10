В. Матвиенко сказала нарастить обороты перерабатывающей промышленности — Дагестан сделал

Во время июльского визита в Дагестан председатель Совфеда РФ Валентина Маивиенко ознакомились с разными сторонами развития республики. Ею были даны рекомендации по развитию ряда из них, среди которых — рекомендация поработать над развитием перерабаиывающей промышленности.

С того момента в Дагестане запущенно предприятие «Ширван», вот-вот будет введено в эксплуатацию предприятие «Хазар», идёт работа над реализацией проекта агрологистичесеого центра ООО «Полоса», строятся заводы по переработке мяса «Дагмясо» и «Гюней».