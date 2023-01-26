Культура

В марте 2021 года во время Дней Дагестана в Совете Федерации с предложением провести форум «Историко-культурное наследие России» в регионе выступил Сергей Меликов

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Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Планируется, что она лично примет участие в пленарном заседании предстоящего форума.

Обсудят сохранение и поддержку народных художественных промыслов и нематериального культурного наследия; сохранение и развитие исторических поселений как важных элементов наследия регионов и России; народное творчество и промыслы как основа межнационального межкультурного, межконфессионального взаимодействия государств и народов региона Большого Каспия; литературная гостиная Расула Гамзатова: 100 лет нашему Расулу.

Все эти темы обсуждали на совещании с участием главы республики Сергея Меликова и делегации Совета Федерации, которая сегодня прибыла в Дагестан.

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