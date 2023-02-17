В малую Родину вернулся участник СВО из Новолакского района Баймурадов Шамиль

Близкие, родственники, друзья, руководство муниципалитета и просто жители приходят поприветствовать бойца, героя и поздравить родителей с таким радостным событием.

Дома защитника Родины ждал сюрприз — супруга пару недель назад родила ему ребенка. Теперь у него их трое.

Напомним, недавно Шамилю вручен орден Георгиевского креста IV степени. Награда присуждена военнослужащему за героический поступок.

При наступлении на Малые Щербаки в Запорожской области он обнаружил и уничтожил вражескую пехоту и 6-7 БМП с экипажем.

Кроме того, под минометным огнем противника не убежал и держался до последнего, пока российская артиллерия не начнет работать в ответ.