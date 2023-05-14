В Махачкалинском военкомате провели торжественные проводы на срочную военную службу

С 1 апреля 2023 года начался новый этап призывной кампании. Она продлится до 15 июля. Призовут граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

В Махачкале стало хорошей традицией провожать призывников в армию в торжественной обстановке. Такие мероприятия вдохновляют юношей на добрую службу, повышают престиж армии в обществе.

Перед отправкой новобранцы прошли все необходимые процедуры медицинского осмотра, а также профессиональный отбор. Медкомиссия выяснила, позволяет ли здоровье призванных на военную службу служить в армии. Далее призывной комиссией выносится постановление о призыве и годности.

Военный комиссар столицы Дагестана Геннадий Курбанов рассказал, что процесс призыва начинается с получения призывником повестки на прохождение военно-врачебной комиссии и заканчивается вынесением решения призывной инстанцией. Он пожелал достойно нести службу и не забывать о малой родине.

С напутственными словами обратились и родственники новобранцев.

Мать призывника Артура Курбанова Патимат Курбанова отметила, что гордится сыном и всеми, кто любит родину и готов защитить ее.

– Служите так, чтобы мы вами гордились. Будьте достойными сыновьями Дагестана. Покажите себя с хорошей стороны и не забывайте, что мы вас ждём. Не забывайте ваших матерей, – пожелала Курбанова.

Провожает племянника и Хайрутин Ахмедханов. Он отметил, что армия – это школа мужества.

– Соблюдайте воинский устав, выполняйте приказы командиров, – напутствовал он.

Отец призывника Мурат Ибрагимов подчеркнул, что служба в рядах Вооруженных сил – это очень ответственный и важный шаг в жизни ребят, и пожелал новобранцам успехов, хорошей службы.

Призывник Курбан Джабраилов рассказал, что явился в военкомат, как только к нему пришла повестка, и считает своим долгом пройти срочную службу в рядах ВС РФ.

Отметим, что военный комиссариат Махачкалы в рамках весенней призывной кампании 2023 года направит в Вооруженные силы Российской Федерации 600 человек.