В Махачкалинском многопрофильном лицее №5 открылась литературная гостиная к 100-летию Расула Гамзатова

В Махачкале продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию Расула Гамзатова. В рамках городских мероприятий в столице Дагестана, в Махачкале в многопрофильном лицее №5 им. А.С.Пушкина открылась литературная гостиная, посвященная 100-летию Народного поэта Расула Гамзатова. Экспозиция подготовлена силами учащихся и коллектива школы при поддержке столичного Управления образования, выступившего одних из организаторов конференции.

Разделившись по секциям, учащиеся рассказали о творчестве поэта в контексте сложившегося в республике литературно-художественного процесса, а также представили ряд творческих работ, посоревновавшись в выразительном чтении его произведений, показали театрализованные инсценировки из жизни поэта.

В работе научно-практической конференции «Гамзатовские чтения», принял участие и.о.главы Махачкалы Ризван Газимагомедов. Он же и награждал отличившихся участников конференции.

Вручая учащимся почетные дипломы, градоначальник подчеркнул, что творчество и жизненный путь великого поэта должны быть основой нравственного патриотического воспитания молодежи. И отрадно, что учащиеся знают творчество великого поэта.

«Подобные мероприятия будут проходить в нашем городе весь год, однако чтить и хранить память великого поэта — наш общий долг.

На наших глазах зарождается прекрасная традиция. Уверен, эту инициативу по достоинству оценит и поддержит глава республики Сергей Алимович Меликов, придав инициированным в этом лицее «Гамзатовским чтениям» республиканский статус. Это будет особой оценкой вашего труда», — обратился Газимагомедов к собравшимся.

Источник: Голос степи