В махачкалинской школе №60 стартовал республиканский этап Школьной футбольной лиги РД

Во время открытия детей с началом турнира поздравили начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования Махачкалы Гаджимурад Тагиров, директор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Александр Маркаров, бронзовый призер чемпионата России по футболу Али Гаджибеков.

Первый удар по мячу на региональном этапе ШФЛ РД состоялся с участием мастера спорта СССР по футболу Александра Маркарова, начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования Махачкалы Гаджимурада Тагирова и директора МБОУ СОШ 60 им. Шугаибова И.Д. – Исы Ахмедова.

В этом году в Школьной футбольной лиге на республиканском этапе принимают участие представители 3–8 классов.

Напомним, что начиная с 1/8 финала игры будут проходить на базе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана. Финальные матчи состоятся в мае.