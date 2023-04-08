В махачкалинской школе №46 состоялось открытие Школьной футбольной лиги

На этой стадии в турнире примут участие 6 тысяч учеников 3–8 классов в составе 384 школьных команд из всех 52 муниципалитетов Дагестана!

«На первом этапе турнира соревновались свыше 250 тысяч детей из 780 школ.

Школьная футбольная лига Дагестана – турнир среди школьных команд, в числе которых есть и участники всероссийского проекта РФС «Футбол в школе».

Соревнования проводятся на школьном, муниципальном и республиканском этапах.

Сильнейшие команды будут представлять свой муниципалитет на республиканском этапе, где сыграют 384 команды в 6 возрастах – 3–8 классы.

Пожелаем успехов всем участникам турнира и ждём победы наших ребят!», — поделился мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов на своей странице в телеграм.