В Махачкале завершился КВН на Кубок мэра

В Махачкале прошла игра Клуба весёлых и находчивых на Кубок мэра.

В этом году за кубок боролись 6 команд Юга России: «Флеш Рояль» (Ростов), «Я знаю, ты придёшь» (Ставропольский край), «Здрасте, здрасте» (Ставропольский край), «Сборная Хасана Халмурзаева» (Ингушетия), «Сборная ЧГУ» (Грозный) и сборная Махачкалы. Оценивало выступление компетентное жюри. Организаторами мероприятия выступили Администрация города Махачкалы и столичное Управление культуры.

В финал вышли команды из Ингушетии и Ростова. Кубки победителям вручил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Кубок мэра Махачкалы завоевала команда «Флеш Рояль» из Ростова, участники которой становились обладателями кубков многих регионов Юга России, а Кубка мэра Махачкалы в их копилке ещё не было.