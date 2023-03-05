В Махачкале завершился форум рестораторов

Сегодня, 5 марта, прошел завершающий день форума рестораторов, владельцев бизнесов направления HoReCa. В мероприятии приняли участие более 200 рестораторов, отельеров и туроператоров СКФО.

В завершающий день для участников были организованы бизнес-игра «Мировое кафе», где они смогли в неформальной дружественной атмосфере обменяться опытом, генерировать идеи и обсудить нестандартные решения, которые можно применить здесь и сейчас. Далее прошел мастер-класс от шеф-поваров с дегустацией и презентацией блюд. Бренд-шеф компании «Coffee Street Service» Мумед Омаев поделился секретами приготовления мясных рулетиков и угостил ими участников.

Также в рамках форума прошла презентация проекта аллеи «Героев медиков» в Махачкале и мультифункционального комплекса «Ротонда», который расположен к конце аллеи. Затем организаторы форума Шамиль Гусейнов и Камиль Джахаев провели церемонию награждения спикеров, которые внесли большой вклад в организацию мероприятия.

Шамиль Гусейнов также поблагодарил участников, которые были на форуме в течение трех дней: «Надеюсь вы получили пользу от нашего форума, массу гастрономического удовольствия от приготовленных здесь блюд, а самое главное – хорошие знания, которые вы сможете использовать для своего бизнеса».

Благодарственные письма получили сооснователь Mellennium Group of Companies, эксперт по клиентскому сервису и опыту, спикер бизнес школы «Синергия» Татьяна Цветкова, президент ФеРеГо, член жюри национальных премий, спикер корпорации МСП Галина Драгни, ТОП руководитель ресторанных сетей, директор сообщества экспертов Федерации Ревизоров Гостеприимства Анастасия Мамонтова, а также другие спикеры и партнеры форума. Напомним, что организатором форума рестораторов является Street Event — подразделение компании Coffee Street Service.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-zavershilsja-forum-restoratorov/