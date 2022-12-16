В Махачкале завершилась выставка «Украина. На переломах эпох»

В Историческом парке Махачкалы завершилась мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох».

Ее посетили более 16 тысяч человек, об этом сообщил руководитель мультимедийного комплекса Тимур Велиханов. Он отметил, что небывалый интерес к экспозиции проявила учащаяся молодежь:

«Мы, конечно, ожидали повышенный спрос на экспозицию, учитывая сегодняшние реалии, но интерес был настолько высок, что выставку в итоге продлили. Экспозиция завершила работу позже запланированного. Для нас было очень важно охватить как можно больше молодежи, дать полную картину происходящего и рассказать, какие события этому предшествовали. Сегодня именно молодежь в зоне риска, имея доступ к интернету, ребята часто попадают под влияние искаженной информации», — поделился Велиханов.

Он также добавил, что ключевая задача выставки состояла в том, чтобы рассказать о братских народах, об общей культуре и истории.

Выставку также часто посещали семьи участников специальной военной операции.