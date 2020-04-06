В Махачкале заработал центр поддержки дистанционно работающих педагогов

В Центре работают сразу две горячие телефонные линии, по которым консультируют квалифицированные методисты.

С 6 апреля махачкалинские школы выходят из затянувшихся каникул и подключаются к дистанционному обучению. Делается это, чтобы не допустить отставания в учебном процессе и для успешного завершения учебного года.

Столица Дагестана будет выполнять образовательные программы с помощью электронных методов и дистанционных технологий.

Учителей будут консультировать в специальном созданном при управлении образования центре методической помощи.

Как отметили у Управлении образования, школы готовы к онлайн-обучению: есть все необходимые технические средства.

В городе действует 70 школ, в них учатся больше 80 тысяч детей.