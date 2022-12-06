В Махачкале заложили камень и капсулу в основание храма князя Александра Невского

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приняли участие в церемонии закладки камня на месте строительства Храма благоверного князя Александра Невского по проспекту Петра I неподалёку от памятника русской учительнице в Махачкале.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, священнослужители РПЦ, прихожане Епархии, горожане.

В этот день в Дагестане отмечается 10-летие образования Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Архиепископ Варлаам совершил чин освящения закладного камня. Почетные гости подписали закладную грамоту и в рамках торжественной церемонии в специальной капсуле поместили ее под памятной табличкой.

В рамках церемонии Абдулмуслим Абдулмуслимов зачитал приветственный адрес православным христианам Дагестана от Главы РД Сергея Меликова.

«6 декабря — символически важный день — День памяти великого князя Александра Невского. Он свидетельствует о том, что испокон веков наш многонациональный народ, прошедший через горнило испытаний, всегда будет ориентироваться на подвижников благочестия, радеющих за национальный дух России, берегущих ее духовно-нравственную культуру, заботящихся о ее единстве и неделимости. И ничто не может разорвать священную связь времен и поколений.

Возведение нового храма в Махачкале — это торжество исторической справедливости, зримое проявление обращения народа к своим историческим корням.

Отрадно, что столь значимые мероприятия проходят в дни 10-летия образования Махачкалинской епархии Русской православной церкви, которая, несмотря на свою молодость, внесла огромный вклад в поддержание мира и согласия на Северном Кавказе, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения, духовно-просветительскую работу и реализацию благотворительных проектов в регионе.

Уверен, что для многих прихожан храм Александра Невского станет настоящим местом силы и духовного умиротворения», — говорилось в обращении главы региона.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил всех православных христиан с большим событием как для Дагестана, так и для всех северокавказских республик.

Абдулмуслимов отметил, что в многовековой истории Республики Дагестан христианство занимает важное место. В советский период все религии подверглись гонениям, последствия которых не преодолены до сих пор. Это был трудный, порой трагический период для представителей всех конфессий в стране, в том числе и для православных верующих.