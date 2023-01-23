В Махачкале за три дня выполнили почти 220 заявок на устранение локальных нарушений электроснабжения в потребительской сети 0,4 кВ

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 21 января выполнили 218 заявок, поступивших от жителей махачкалинцев для устранения технологических нарушений в сети 0,4 кВ, по которой осуществляется подача электроэнергии в дома потребителей.

Всего на данный момент в Махачкалинские городские сети филиала «Дагэнерго» поступило 240 заявок от потребителей столицы региона. Работы продолжаются.

В технических мероприятиях задействованы 13 бригад энергетиков: 32 специалиста, 14 единиц спецтехники.

Напомним, в минувшие выходные дни порывы ветра в отдельных районах Дагестана достигали 25 м/с. Благодаря предварительно предпринятым мерам энергетикам удалось избежать массовых продолжительных нарушений электроснабжения потребителей региона.

Источник: https://t.me/rossetisk/1819