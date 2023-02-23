В Махачкале встретили Масленицу

21 февраля состоялся юбилейный XX Республиканский праздник русской казачьей культуры «Масленица».

Праздник организован Правительственной комиссией Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения, Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, Республиканским домом народного творчества при участии Администрации и Управления культуры г. Махачкала.

Праздник предварила блинная ярмарка, расположенная перед Русским театром, где каждый желающий мог угоститься вкусными и ароматными блинами.

В фойе театра открылись национальные подворья с участием мастеров из города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.

Были представлены традиционные угощения, масленичные сувениры, воссоздана праздничная атмосфера с национальным колоритом. Гостей в костюмах, с песнями, танцами и, конечно, главными атрибутами праздника, блинами.

Неотъемлемой частью русской культуры является уникальное нематериальное культурное наследие, народное творчество, объединяющее традиции многочисленных народов нашей страны.

Праздник проводов зимы «Масленица» — один самых любимых народных праздников, который отмечается по всей России.

Яркое театрализованное представление состоялось в большом зале Русского театра. В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители республики.