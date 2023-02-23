Культура

В Махачкале встретили Масленицу

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21 февраля состоялся юбилейный XX Республиканский праздник русской казачьей культуры «Масленица».

Праздник организован Правительственной комиссией Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения, Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, Республиканским домом народного творчества при участии Администрации и Управления культуры г. Махачкала.

Праздник предварила блинная ярмарка, расположенная перед Русским театром, где каждый желающий мог угоститься вкусными и ароматными блинами.

В фойе театра открылись национальные подворья с участием мастеров из города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.
Были представлены традиционные угощения, масленичные сувениры, воссоздана праздничная атмосфера с национальным колоритом. Гостей в костюмах, с песнями, танцами и, конечно, главными атрибутами праздника, блинами.

Неотъемлемой частью русской культуры является уникальное нематериальное культурное наследие, народное творчество, объединяющее традиции многочисленных народов нашей страны.

Праздник проводов зимы «Масленица» — один самых любимых народных праздников, который отмечается по всей России.
Яркое театрализованное представление состоялось в большом зале Русского театра. В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители республики.

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