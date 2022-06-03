В Махачкале вручили ордена Мужества семьям погибших росгвардейцев

Глава Дагестана Сергей Меликов и начальник штаба – первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Власенко вручили ордена Мужества семьям сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Церемония прошла в махачкалинском Доме дружбы. Перед началом мероприятия собравшиеся возложили цветы к портретам погибших воинов правопорядка и почтили их память минутой молчания.

Сергей Меликов выразил искренние соболезнования и сочувствие родным и близким погибших.

Сергей Меликов также выразил уверенность, что имена погибших военнослужащих навсегда останутся в памяти дагестанцев и будут увековечены в республике. «Их пример будет вдохновлять на труд и на подвиг земляков и потомков – всех, для кого понятие Родина священно. Вечная слава и вечная память павшим героям!», – сказал он.

Генерал-лейтенант Сергей Власенко поблагодарил родителей за воспитание героев, совершивших настоящий подвиг.

«Дагестанский народ всегда отличался мужеством, героизмом и стойкостью. Так было в 1999 году, так было во время проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня мы говорим спасибо родителям, воспитавшим таких сыновей, женам, которые шли по жизни вместе с ними. Примите еще раз слова благодарности и соболезнования от командования Росгвардии. Эти ребята останутся в наших сердцах до тех пор, пока живет память. Сегодня командование Росгвардии делает все возможное по увековечению памяти военнослужащих и сотрудников, которые погибли, до конца выполнив свой долг», – сказал генерал-лейтенант Сергей Власенко.

Глава региона и представитель командования Северо-Кавказского округа Росгвардии передали государственные награды родителям и вдовам героически погибших росгвардейцев.