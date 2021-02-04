В Махачкале военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых квартир

Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых квартир в Махачкале, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Новоселами стали более 250 семей объединения ЮВО.

Ключи военнослужащим вручил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, первый заместитель главы администрации города Махачкала Мавлидин Маликов и начальник филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергей Тера.

Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи». Все помещения оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами для поддержания комфортного внутриквартирного климата, оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Оконные проемы и лоджии остеклены ПВХ-профилем. Жилые помещения сдаются с отделкой «под ключ» и полной меблировкой.

Квартирография в новостройках весьма обширна: однокомнатные квартиры представлены в метраже от 37 до 39 квадратных метров, двухкомнатные от 57 до 63 квадратных метров, трехкомнатные – от 70 до 78 квадратных метров, четырехкомнатные до 99 квадратных метров.

Сегодня для военнослужащих Каспийской флотилии введены в эксплуатацию два дома на 264 квартиры. Всего построено четыре дома на 528 квартир. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован. Это комфортабельное жилье, полностью оборудованное мебелью и бытовой техникой, индивидуальными котлами отопления в каждой квартире.

В микрорайоне для военнослужащих в шаговой доступности также открыт детский сад. Военные строители приступили к строительству школы на 120 учащихся. Принято решение о возведении военно-морского госпиталя.

Первый заместитель главы администрации Махачкалы Мавлидин Маликов от имени главы города выразил готовность оказывать всю необходимую поддержку для развития микрорайона для военных, а также поздравил новоселов.

«Хорошего, удачного несения службы. Очень большое значение имеет тыл, тыл – это прежде всего уют и тепло в доме. Поэтому хочу пожелать вам уюта, теплоты, взаимопонимания», — обратился он к военнослужащим.

Руководитель Южного филиала ФГАУ «Росжилкомплекс» поздравил новоселов от имени департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом и специализированной организации Минобороны России — «Росжилкомплекс». Он отметил, что дома переданы в оперативное управление организации. Для удобства жителей создан штаб по заселению (ул. Джигитская, д. №1, корпус №3), функционируют цифровые сервисы.

«Заказать необходимую справку, подать заявку на прием-передачу служебного жилья, без комиссии оплатить жилищные услуги, обратиться по вопросам качества оказания услуг управляющей организацией, вы можете как в личном кабинете на сайте «Росжилкомплекса», так и через мобильное приложение», – разъяснил Тера.

Дома возведены по передовым энергосберегающим технологиям с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе. Военные строители применили новейшие теплоизоляционные материалы, смонтировали современную систему индивидуального отопления. Наружный периметр зданий оборудован системой видеонаблюдения. На первых этажах зданий разместятся объекты инфраструктуры: аптеки, магазины и кафе.

На придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки, оборудованы парковочные места. Два многоквартирных дома пополнят фонд служебного жилья Южного военного округа.

Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2021241435-zzDWf.html