В Махачкале внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Махачкале продолжается работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Заместитель Председателя Правительства Ризван Газимагомедов провёл первое заседания Межведомственной рабочей группы по внедрению интеллектуальной транспортной системы Махачкалинской агломерации. Обсудили ход реализации и результаты внедрения ИТС Махачкалинской агломерации, принимаемые меры по достижению 2-го уровня зрелости и техническое содержание инфраструктуры.

А этом году предусмотрено внедрение еще двух модулей — конфигурации сценарных планов управления движением и администрирования транспортных правонарушений, одной подсистемы интеграции внешних и смежных информационных систем, а также модернизация и дооснащение 13 светофорных объектов.

На светофорных объектах будут устанавливать источники бесперебойного питания с возможностью работы до 6-8 часов, что позволит обеспечить круглосуточный мониторинг, ведение инцидента, обработку и контроль своевременного исполнения заявок, и проведение технических работ, в случае отключения электроснабжения.

Ризван Газимагомедов поручил Министерству цифрового развития обеспечить перенос Центра обработки данных, созданного в рамках мероприятия, на платформу Минцифры республики, а также совместно с Министерством транспорта РД проработать предложение «Урбантех-М» по содержанию инфраструктуры с учетом набора необходимых услуг.