В Махачкале внедрена интеллектуальная транспортная система

«Одна из основных транспортных магистралей Махачкалы – проспект Акушинского в текущем году вошёл в контур интеллектуальной транспортной системы.

Теперь на проспекте Акушинского светофоры работают в режиме «зелёной волны».

Технически это означает поочередное включение разрешающих сигналов светофоров на участке остановки общественного транспорта «Улица Пржевальского» до пересечения с проспектом Казбекова у остановки «Северный автовокзал».

Для оптимального распределения транспорта в часы пик приоритет отдаётся наиболее загруженным направлениям – утром из области в центр и вечером из центра в область.

Проведённый специалистами подрядной организации — ГК Урбантех анализ полученных с детекторов транспорта данных показал, что после внедрения «зелёной волны» 10 октября 2022 года пропускная способность проспекта увеличилась на 14%, а средняя скорость потока – на 44%.

Это означает, что теперь проезжать проспект можно значительно быстрее.

Для жителей «зелёная волна» означает повышение безопасности дорожного движения за счёт более упорядоченного движения транспорта, а также сокращение количества остановок и задержек на светофорах.

При проезде указанного участка наблюдается более комфортное и плавное движение без лишних разгонов и торможений, что позволяет снизить расход топлива и выбросы вредных веществ в окружающую среду», — поделился на своем телеграм-канале мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.