В Махачкале в рамках Делового завтрака обсудили проблемы экспорта

29 февраля в Махачкале в рамках Делового завтрака обсудили вопросы внешнеэкономического взаимодействия, экспорта продукции региональных производителей и мерах господдержки.

На встрече, проведенной Ассоциацией экспортеров республики и Минэкономразвития региона, присутствовали предприниматели и представители Ассоциации экспортно-ориентированных предприятий.

По словам главы Минэкономразвития региона Гаджи Султанова, в республике реализуется нацпрограмма «Международная кооперация и экспорт», в рамках которой власти оказывают поддержку в увеличении экспорта и улучшении внешнеэкономических связей. В качестве одной из главных задач министр назвал увеличение количества экспортируемых товаров верхнего предела, а также товаров глубокой переработки.

Кроме того, Султанов напомнил о программе, созданной для развития международного сотрудничества. Он отметил, что она должна быть гибкой и корректироваться с учетом пожеланий экспортеров.

О многосторонней поддержке сельхозтоваропроизводителей рассказал глава Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов, отметивший перспективы экспорта плодовой и овощной продукции и преимущества продажи баранины на европейском рынке.

Присутствовавшие на встрече предприниматели также выступили и рассказали о дальнейших планах. Все участники встречи сошлись на необходимости активного использования мер государственной поддержки, современных технологий.