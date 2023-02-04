В Махачкале в рамках акции «Тепло души» состоится мастер-класс по изготовлению свечей

В историческом парке Россия-моя история в воскресенье, 5 февраля, пройдёт мастер-класс по изготовлению окопных (блиндажных) свечей. Время проведения мастер-класса — 15.30. Участие в данном мероприятии могут принять все желающие.

Напомним, суть данной акции «Тепло души» состоит в изготовлении свечей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Изготавливается свеча из подручных материалов — консервной банки, картона и парафина, не занимает много места и не гаснет на ветру. Блиндажная (окопная) свеча очень функциональна и позволяет приготовить еду, подсушить вещи и обогреться. Горит в среднем от 3 до 8 часов, не давая при этом никакого давая или запаха.

Для участия в акции необходимо в обозначенные в различных районах города Махачкалы пункты приема (Региональный ресурсный центр добровольчества (ул. М.Гаджиева, д. 170/3, 1 этаж;

Издательский комплекс, 1 этаж (пр.Насрудинова, 1 (за МФЦ) принести самые обычные жестяные банки из под горошка и кукурузы.

Сбор проходит с 30 января по 6 февраля.

В настоящее время идет сбор необходимых материалов:

— консервных металлических банок (объемом от 250 до 500 мл., обязательно — мытая);

— картона (гофрированного, чистого, без наклеек и пленки);

— парафина марки П-2 (пищевой), парафина марки Т1 и Т2, можно и свечей. На одну блиндажную свечу уходит в среднем от 250до 200 грамм парафина.

Просим дагестанцев поддержать акцию «Тепло души».

Если у вас есть какие-либо вопросы, можете обращаться по номерам 8 989862-11-39 и 8 989 8919292