В Махачкале в новогодних празднованиях приняли участие более 150 тысяч человек

Праздничные мероприятия стартовали в Махачкале 25 декабря. За время праздников его посетило более 150 000 человек. Начались гулянья с показа мюзикла «Новогоднее приключение Маги Пати» в Русском театре, после чего начался новогодний концерт.

Затем праздничные мероприятия продолжились и на других площадках города. Символы праздника Дед Мороз со Снегурочкой объехали улицы города на карете, поздравляя всех с праздником.

Одним из важных событий столицы стало открытие обновленной площади Ленина и новогодней елки. Во время церемонии перед собравшимися выступил руководитель республики Владимир Васильев.

В полночь 31 числа прогремел десятиминутный салют в честь Нового года.

Народные гулянья продолжаются и сейчас. Каждый день главную площадь столицы посещают тысячи людей.