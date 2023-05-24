Общество

В Махачкале в Историческом парке «Россия – моя история» стартовал образовательный интенсив «Инфорум»

Оставить комментарий

Мероприятие организовано Союзом журналистов России при поддержке Агентства информации и печати Республики Дагестан.

В нем  приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, заместитель председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров и руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов.

От лица организаторов участников форума поприветствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв: «Очень рад побывать на гостеприимной земле Дагестана. Мне уже доводилось бывать здесь раньше по рабочим вопросам, лично знаком со многими журналистам республики».

Вице-премьер Рамазан Джафаров также поприветствовал участников и пожелал всем продуктивной работы.

«Образовательный интенсив такого масштаба проходит в Дагестане впервые. Это очень важное событие для нашей республики, в частности для представителей СМИ».

Также читают:

Субботник акьуне
Асият Манкаева: Думаю, что Сергей Меликов в Послан...
В Махачкале прошла акция «Свеча памяти»
В Дагестане проходит акция «Каникулы с Росгвардией...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *