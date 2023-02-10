В Махачкале в Доме профсоюзов состоялся круглый стол на тему  «Сейсмическая обстановка на территории Республики Дагестан»

Организаторами мероприятия выступило культурно-историческое общество «Фонд Шамиля» и его руководитель Алиасхаб Хархачаев.

Общественники и эксперты внесли ряд предложений для повышения сейсмобезопасности в республике. В первую очередь это принятие соответствующего закона. Далее — двукратное увеличение сети сейсмонаблюдений.

По словам специалистов, необходимо определить дефицит сейсмостойкости объектов строительства, требуется проверка путей эвакуации из многоквартирных домов в случае ЧС. Об этом говорится в докладе директора ДФ ФИЦ ЕГС РАН Хаскила Магомедова.

Согласно приведенным данным, более 70% территории республики занимают зоны чрезвычайной сейсмической опасности (8-9 баллов). В нее входят большинство городов нашей республики, в том числе и Махачкала. Хаскил Магомедов отметил, что в регионе последние 30 лет ведётся бесконтрольная застройка территорий, при этом практически нет никакой работы по сейсмическому районированию территорий.