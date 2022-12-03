В Махачкале в День неизвестного солдата состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню 

Сегодня, 3 декабря, памятная дата в истории России — День неизвестного солдата. Он отмечается с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами.

В парке Ленинского комсомола прошла церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю. В ней приняли участие министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Дагестану Навруз Гусейнов, председатель Совета ветеранов Республики Дагестан Магарам Алиджанов, сотрудники Управления Росгвардии по РД, ветераны боевых действий, активисты движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Zа Дагестан», студенты и школьники.

Как отметил руководитель Минмолодежи РД, сегодняшний день посвящен памяти всех безымянных воинов, отдавших свои жизни за Родину, за мир и благополучие нашей страны. «Сегодня в России отмечается важная дата – День неизвестного солдата. Это дань памяти и благодарности защитникам Родины, всем кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки, всем российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Важно, чтобы мы помнили об их великих подвигах, мужестве и патриотизме», – подчеркнул Камил Саидов.