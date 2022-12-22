В Махачкале установили пешеходный мост

Для жителей микрорайона Учхоз сегодня небольшой праздник. Новый пешеходный мост установлен через канал им.

Октябрьской революции, он соединит одновременно несколько улиц.

Чтобы попасть на другую сторону канала, жителям приходилось идти в обход примерно около 1 км, а это, соответственно, неудобства и трата времени.

Жители неоднократно обращались с просьбой помочь в установке путепровода, так как он позволит беспрепятственно добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок.

Пятнадцатиметровая переправа получила символическое название «Зеленый мост». Подобные: «Красный» и «Желтый» – уже установлены по проспекту Амет-Хан Султана.

Вместе с инициатором неоднократно на место выезжали представители депутатского корпуса и администрации.

Инициатором изготовления металлической конструкции выступили Аюб Дибиров и его сын.

Перед установкой мост прошел все испытания. Кроме монтажа самой конструкции, семья Дибировых взяла на себя обязательства по установке забора возле КОРа и восстановлению освещения. На месте между депутатским корпусом, жителями и начальником Управления транспорта была достигнута договоренность об установке знаков об ограничении скорости.

Как отметил 1-й заместитель председателя Собрания депутатов города Махачкалы Хиби Алиев, «отрадно, что горожане сами изъявляют желание помочь в благоустройстве отдельных локаций, а мы со своей стороны будем оказывать всяческую поддержку».

Данный путепровод не первый, в планах установить еще два в других районах Махачкалы.