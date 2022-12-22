Общество

В Махачкале установили пешеходный мост

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Для жителей микрорайона Учхоз сегодня небольшой праздник. Новый пешеходный мост установлен через канал им.
Октябрьской революции, он соединит одновременно несколько улиц.

Чтобы попасть на другую сторону канала, жителям приходилось идти в обход примерно около 1 км, а это, соответственно, неудобства и трата времени.

Жители неоднократно обращались с просьбой помочь в установке путепровода, так как он позволит беспрепятственно добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок.

Пятнадцатиметровая переправа получила символическое название «Зеленый мост». Подобные: «Красный» и «Желтый» – уже установлены по проспекту Амет-Хан Султана.

Вместе с инициатором неоднократно на место выезжали представители депутатского корпуса и администрации.

Инициатором изготовления металлической конструкции выступили Аюб Дибиров и его сын.

Перед установкой мост прошел все испытания. Кроме монтажа самой конструкции, семья Дибировых взяла на себя обязательства по установке забора возле КОРа и восстановлению освещения. На месте между депутатским корпусом, жителями и начальником Управления транспорта была достигнута договоренность об установке знаков об ограничении скорости.

Как отметил 1-й заместитель председателя Собрания депутатов города Махачкалы Хиби Алиев, «отрадно, что горожане сами изъявляют желание помочь в благоустройстве отдельных локаций, а мы со своей стороны будем оказывать всяческую поддержку».

Данный путепровод не первый, в планах установить еще два в других районах Махачкалы.

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