В Махачкале торжественно проводили интернациональный казачий отряд в зону СВО

В Махачкале состоялись торжественные проводы интернационального казачьего отряда добровольцев, который направится в зону СВО. В митинге принял участие глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня наша армия приобрела устойчивость, командиры — опыт, а бойцы — умения и навыки. Наш с вами основной принцип — выполнить задачу и вернуться с Победой. Знайте, мы всегда будем вас поддерживать, как людей, добровольно сделавших шаг вперед для защиты Родины, как и подобает Каракас и истинным горцам!», — сказал Глава республики.