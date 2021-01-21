В Махачкале торжественно открыли год 100-летия ДАССР

В Махачкале состоялся митинг, на котором торжественно открыли год 100-летия ДАССР. В нем приняли участие врио заместителя Председателя Правительства Анатолий Карибов и мэр Махачкалы Салман Дадаев.

На большом экране на главной городской площади показали документальные фильмы об истории республики, о значительных этапах ее становления.

В год юбилея в Махачкале и в других городах и селах республики обустроят памятники культуры и архитектуры.

Правительство республики готовит комплексную программу юбилейного года.