В Махачкале стартует «Праздник выходного дня»

В эти выходные в Махачкале стартует акция «Праздник выходного дня». Арт-фестиваль будет проходить каждую субботу и воскресенье. На площади будут проходить выступления хореографических коллективов, в том числе муниципальных образований, поэтические чтения, Арт-пленэр преподавателей и студентов ДХУ им.М.Джамала, проект «Открытая библиотека», где каждый желающий может прочесть и забрать любую понравившуюся книгу, выставочные проекты и тематические мастер-классы, дефиле, интерактивные программы для детей, игровые зоны (шашки, шахматы, дартс, бадминтон) и многое другое.

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