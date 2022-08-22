Спорт

В Махачкале стартует футбольный турнир «Кожаный мяч»

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В Махачкале, в РДЮСШ Минобрнауки РД стартовал XXIII футбольный турнир среди детско-юношеских команд «Кожаный мяч».

Победители и призеры будут определены в пяти возрастных группах: 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13 и 2014/15 годов рождения.

В этом году игры пройдут на полях РДЮСШ, СШ «Олимп» и СОШ №59.

Поздравить с открытием турнира и пожелать удачи участникам пришли замминистра спорта РД Будун Будунов, депутат НС РД Джамалудин Нажмудинов, директор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Александр Маркаров, председатель городского спорткомитета Магомед Суменов.

Финальные матчи турнира состоятся 29 августа.

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