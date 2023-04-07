В Махачкале стартовала весенняя комиссия по призыву в армию

С 1 апреля 2023 года в Дагестане, как и на всей территории Российской Федерации начался новый этап призывной кампании. Она продлится до 15 июля. В строй призовут граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. С самого утра в здании призывной комиссии Махачкалы особенно оживленно, здесь проходят медицинское обследование будущие защитники Родины.

На первых двух этапах обследования врачи выясняют, позволяет ли здоровье служить в армии, далее призывной комиссией выносится постановление о призыве и годности.

Призывная комиссия под руководством и. о. главы Махачкалы Ризвана Газимагомедова создана с целью регулирования и проведения процесса отбора призывников к прохождению службы в армии. В состав комиссии вошли военный комиссар Махачкалы, секретарь призывной комиссии; врач, который руководит работами по процессу медицинского освидетельствования призывников; представитель органа внутренних дел; представитель органа управления образования; представитель органа службы занятости населения и представитель общественности.

Призывная весенняя кампания в Дагестане – это важный этап для всех военнообязанных граждан. Из Махачкалы на военную службу направятся несколько сот парней – это немного больше, чем в осеннюю компанию. Один из них Магомедзагид Нуралиев, он сразу пришёл по повестке. «Хотел бы служить на корабле. Дома отреагировали хорошо, особенно отец».

Военный комиссар столицы Дагестана Геннадий Курбанов рассказал, что процесс призыва начинается с получения призывником повестки на прохождение военно-врачебной комиссии и заканчивается вынесением решения призывной инстанцией.

В Махачкалинском военном комиссариате заверили, что призыв будет проходить открыто, родители при желании могут присутствовать на заседании призывной комиссии при вынесении решения.