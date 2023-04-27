В Махачкале стартовала акция «Вахта памяти»

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в эти минуты принимает участие в открытии всероссийской акции «Вахта памяти».

Глава кабмина региона и другие официальные лица возложили цветы к памятнику Воину-освободителю, далее состоится торжественная церемония открытия.

Отметим, что ежегодная акция проводится с целью сохранении памяти о доблести и чести воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также воспитания патриотизма и гражданственности у молодежи, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию нашей Родины.