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В Махачкале стартовала акция «Вахта памяти»

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Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в эти минуты принимает участие в открытии всероссийской акции «Вахта памяти».

Глава кабмина региона и другие официальные лица возложили цветы к памятнику Воину-освободителю, далее состоится торжественная церемония открытия.

Отметим, что ежегодная акция проводится с целью сохранении памяти о доблести и чести воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также воспитания патриотизма и гражданственности у молодежи, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию нашей Родины.

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