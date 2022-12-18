Вчера, 17 декабря, в Махачкале стартовал Открытый Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз». Его участниками стали 16 команд. Открытие прошло на площадке исторического парка «Россия – моя история».

С приветственным словом к участникам обратился министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

«Приятно видеть такое количество команд из 8 регионов России. Это интеллектуальное состязание поможет многим ребятам реализовать себя. Важно, что Дагестан собрал тех, кто хочет соревноваться в знаниях, а мы в свою очередь готовы поддерживать такие начинания, поддержать интеллектуальный клуб «Идальго», — добавил Саидов.

Также в рамках открытия выступили директор Исторического парка «Россия — Моя история» Тимур Велиханов, меценат, Директор ТНВ «ЛяРиба Финанс» Мурад Алискеров.

С напутственным словом ко всем командам обратился участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман: «У каждого участника есть очень сильный противник – это он сам. И если научиться справляться со своими проблемами, с остальными легче разобраться. Поэтому желаю, прежде всего, преодолеть себя».

После торжественной части команды перешли к турнирам по ЧГК, Хамсе и Брейн-рингу.

Напомним, что Открытый Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз» завершится 18 декабря. Его организаторами выступили ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» и Центр интеллектуального развития «Идальго» при поддержке Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан и Исторического парка «Россия – Моя история».