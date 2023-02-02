В Махачкале создан Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

По результатам первого заседания регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» (ЖДЕР), прошедшего 30 января, открыт Центр психологической помощи женам и матерям бойцов специальной военной операции. Он создан факультетом психологии и философии ДГУ, кафедрой психологии и развития профессиональной деятельности совместно с ЖДЕР.

В данном Центре, как рассказала заместитель декана факультета психологии и развития философии ДГУ Зарема Акбиева, профессиональные психологи окажут всестороннюю помощь и поддержку всем женщинам – матерям, женам и сестрам мобилизованных ребят.

Психологический Центр расположен в Махачкале по проспекту Шамиля, 16А, на 1 этаже здания ДГУ в 402 кабинете.