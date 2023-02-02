Общество

В Махачкале создан Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

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По результатам первого заседания регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» (ЖДЕР), прошедшего 30 января, открыт Центр психологической помощи женам и матерям бойцов специальной военной операции. Он создан факультетом психологии и философии ДГУ, кафедрой психологии и развития профессиональной деятельности совместно с ЖДЕР.

В данном Центре, как рассказала заместитель декана факультета психологии и развития философии ДГУ Зарема Акбиева, профессиональные психологи окажут всестороннюю помощь и поддержку всем женщинам – матерям, женам и сестрам мобилизованных ребят.

Психологический Центр расположен в Махачкале по проспекту Шамиля, 16А, на 1 этаже здания ДГУ в 402 кабинете.

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