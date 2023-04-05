В Махачкале создадут рабочую группу по оперативному решению проблем, возникающих при внесении в ЕГРН необходимых сведений

С такой инициативой выступил вице-премьер — руководитель Минимущества Заур Эминов.

«Это должна быть именно рабочая группа, а не совещательный орган», — отметил Заур Эминов.

Он обратился к участникам совещания с просьбой избегать бюрократических «проволочек» и призвал организовать работу, нацеленную на результат.

«Это ни какие-то дополнительные задачи или новые проекты, это все то, чем мы все должны были заниматься уже давно, без этого не может идти речи о развитии муниципалитетов. И думаю, что особенно это касается столицы с учетом интенсивного развития всех направлений социально-экономического блока», — подчеркнул вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана.